Die Ausstellung „Sprechende Bilder. Graphic Novel & Comic“ in der Kunsthalle Göppingen zeigt, dass Comics alles anderes als Kinderkram sind. Zu sehen sind aktuelle Werke von zwölf Künstler*innen. Ihre „sprechenden Bilder“ hängen nicht einfach nur an der Wand hängen, sondern sind als mehrdimensionale „Comic-Walks“ zu erleben. Die Ausstellung bietet einen Einblick in die Comiczeichner*innen-Szene aus dem deutschsprachigen Raum.

