Man habe beinahe gar nicht den Eindruck, dass Olaf Wegewitz eigentlich Kunst machen wolle, würdigt der Schriftsteller Ingo Schulze den diesjährigen Preisträger der Antiquaria Ludwigsburg in SWR2. „Er ist jemand, der die Natur, überhaupt die Welt als etwas ,Mitgeborenes‘ begreift.“ Zumindest sei dies eine Beschreibung, die man für das große Werk von Wegewitz finden könne. Die Jury der Antiquaria Ludwigsburg hatte in ihrer Begründung geschrieben, die Kunst von Wegewitz wirke wie eine allererste Begegnung mit dem Buch als einer „sagenhaften Kostbarkeit“.

1990 habe er den Künstler bei einer Ausstellung kennengelernt, erinnert sich Ingo Schulze, der selbst auch Werke von Wegewitz sammelt. 1994 sei er erstmals zu einem Besuch bei dem Künstler im Atelier gewesen, „und das war ein sehr großes Erlebnis“. Wegewitz nähere sich der Welt „über das Material“. Immer versuche er, Bücher zu schaffen, die in ihrer Gestaltung dem Thema ganz angemessen seien, in der Herstellung von Papier, Bindung und anderen verwendeten Materialien. So fänden Bücher zu so verschiedenen Themen wie Unkraut, Meer oder dem Kosmos je ihre ganz eigene Gestaltung. Die Bücher von Olaf Wegewitz seien ein umfassendes haptisches Erlebnis: „Es raschelt, es duftet, es gibt in einem Buch sogar ein Schwingholz, man kann damit Töne produzieren. Ein solches Buch ist fast eine Skulptur“, beschreibt Ingo Schulze das Werk von Olaf Wegewitz.

Weil die Antiquaria Ludwigsburg 2021 nur als Online-Veranstaltung stattfinden kann, soll Wegewitz der Preis der Antiquaria bei einer Veranstaltung im Sommer verliehen werden. Ingo Schulze wird dann die Laudatio halten. mehr...