„Becoming Famous. Peter Paul Rubens” in der Staatsgalerie Stuttgart

Digitale Eröffnung »Becoming Famous. Peter Paul Rubens«Große Sonderausstellung 22.10.2021 – 20.2.2022 Peter Paul Rubens war schon zu Lebzeiten weltberühmt. Grundlage seines Ruhmes sind seine Bilder, deren bewegte und bewegenden Kompositionen seinen Namen bis heute lebendig halten. Doch wie gelingt es ihm, zu einem Maler aufzusteigen, der in ganz Europa gefeiert wird? Zielstrebig plante der junge Maler seinen Erfolg. So verlässt er 1600 Antwerpen und wird Hofmaler in Mantua. In Italien studiert Rubens die Kunst der Antike, der Renaissance und der Zeitgenossen. Kontinuierlich erweitert er sein Netzwerk und gewinnt einflussreiche Auftraggeber und Aufträge. Zurück in Antwerpen produziert seine leistungsstarke Werkstatt eine hohe Zahl an Bildern. Schnell sind seine Motive in ganz Europa bekannt. Die Ausstellung zeigt an die 100 Gemälde und Arbeiten auf Papier aus eigenem Bestand sowie hochwertige Leihgaben aus internationalen Museen und Sammlungen. Unter dem Titel »Things Matter« ergänzt eine Auswahl zeitgenössischer Fotografien die Ausstellung. Die fotografischen Positionen beziehen Stellung zu Themen wie Rassismus, Klimawandel und Konsum und sind damit eine unmittelbare Reaktion auf das Heute. Mehr unter www.staatsgalerie.de