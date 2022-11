Kunstministerin Olschowski: Fehler bei der Vergabe des Europäischen Dramatiker:innenpreises korrigiert

„Es ist ein Fehler passiert und wir haben reagiert“, sagt die Baden-Württembergische Kunstministerin Petra Olschowski im SWR2 Gespräch zur Rücknahme der Jury-Entscheidung, den Europäischen Dramatiker:innenpreis an die britische Autorin Caryll Churchill zu vergeben. Die Jury am Schauspiel Stuttgart hatte die Rücknahme am 2.11.2022 bekannt gegeben, nachdem es Kritik wegen der Nähe der Schriftstellerin zur Israel-Boykottbewegung BDS gegeben hatte.

Die britische Dramatikerin Caryl Churchill. Schauspiel Stuttgart / Marc Brenner

Neben dem Vorwurf, dass sich die britische Dramatikerin in der internationalen Israel-Kulturboykott-Bewegung BDS engagiert hat, gab es auch Kritik, da in ihren Werken antisemitische Stereotype auf. Das Stück "Seven Jewish Children" könne antisemitisch wirken, heißt es vom Schauspiel Stuttgart.

"Wir tragen in Deutschland eine besondere historische Verantwortung. Deshalb positionieren wir uns als Land klar gegen jegliche Form von Antisemitismus."

Beim Auswahlprozess habe die Jury über dieses Stück nicht gesprochen, so Olschowski in SWR2. Denn: In den Materialien, anhand derer die Jury ihre Auswahl getroffen hatte, „haben wir dieses Stück nicht im Blick gehabt.“ Wichtig sei, dass das Gremium jetzt schnell und klar reagiert habe, so Olschowski. Der Preis sollte am 20. November in Stuttgart verliehen werden.

Antisemitismus-Vorwürfe: Schauspiel Stuttgart nimmt Europäischen Dramatiker:innenpreis für Caryl Churchill zurück