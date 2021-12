Kandinsky, Kirchner, Kollwitz - „All the best“: Zeichnungen und Grafiken in Kaiserslautern

Die Pfalzgalerie Kaiserslautern verfügt über die größte „Grafik“-Sammlung in Rheinland-Pfalz, 25.000 Blatt, gesammelt seit 100 Jahren. Aus diesem Anlass präsentiert die Pfalzgalerie in der Ausstellung „All the best“ 100 Aquarelle, Zeichnungen, Radierungen, Lithografien und Fotografien, darunter Werke von Max Beckmann, Marc Chagall, Käthe Kollwitz, Michael Croissant und Sigmar Polke. Sie geben Einblick in die Vielfalt der grafischen Techniken, erzählen aber auch ungewöhnliche Geschichten.

Wie ein Kandinsky vor der NS-Kommission gerettet wurde

Mit der Ausstellung „All the best“ will die Pfalzgalerie Einblick geben in die Vielfalt der grafischen Techniken, aber auch ungewöhnliche Geschichten erzählen, so Kurator Heinz Höfchen: „Auf einer Zeichnung von Wassily Kandinsky von 1923 geht ein Riss geht quer durch das Blatt. Beim Besuch einer Kommission 1937 im Rahmen der ,Aktion Entartete Kunst' hat mein Vorgänger, der damalige Leiter der grafischen Sammlung Edmund Hausen, das Kandinsky-Blatt vor den Augen der Kommission zerrissen, in den Papierkorb geworfen. Und nachdem die Kommission abgereist war wieder zusammengesetzt. Und so gerettet.“

Ende einer Ära: Heinz Höfchen geht in Ruhestand

„All the best“ ist eine Art Leistungsschau der Pfalzgalerie und zugleich eine Bilanz der Ära von Heinz Höfchen, der jetzt in Ruhestand geht. Ihm ist es gelungen, sowohl internationale als auch nationale und regionale Kunst zu vereinen. Trotz eines schmalen Budgets hat er es geschafft, durch geschickte Ausstellungspolitik und gute Kontakte zu Künstlern zahlreiche hochkarätige Schenkungen und viele Stiftungen in die Pfalz zu locken.

„All the best“. 100 Jahre Graphische Sammlung in der Pfalzgalerie Kaiserslautern, vom 21. September bis zum 3. November 2019.