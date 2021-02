Catharina Treu wird 1743 in Bamberg als jüngste Tochter in eine wohlhabende Familie geboren. Der Vater, selbst Künstler, lässt alle seine 5 Kinder zu Malern ausbilden. Catharina Treu fällt schon sehr früh durch ihre Begabung auf. Der Fürstbischof von Speyer ist so begeistert von ihren detailgetreuen Stillleben, dass er sie nach Bruchsal holt. Bevor er stirbt, empfiehlt er die talentierte Malerin dem kunstliebenden Kurfürsten Carl Theodor nach Mannheim. Und dort wird Catharina Treu mit nur 26 Jahren als sogenannte „Kabinett-Malerin“ angestellt. 1776 macht Catharina Treu einen weiteren Karriereschritt: sie wird zur Professorin an der Düsseldorfer Kunstakademie ernannt – als erste Frau in ganz Europa. Catharina Treu stirbt im Alter von 68 Jahren in Mannheim. Obwohl sie Zeit ihres Lebens als Malerin hoch angesehen war, geriet sie relativ schnell in Vergessenheit. Die meisten ihrer Werke sind leider verschollen. Es gilt also, eine wichtige Künstlerin aus dem Südwesten wiederzuentdecken. mehr...