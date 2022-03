Ausstellung „Sigmar Polke. Dualismen“ in der Städtischen Galerie Karlsruhe

Große Vielfalt in Polkes Werk

Sigmar Polke gehöre nicht umsonst zu den geistreichsten und am meisten gehandelten Künstlern, so die Direktorin der Städtischen Galerie Karlsruhe, Stefanie Patruno in SWR2 anlässlich der Polke-Ausstellung ab 5. März. Polke habe in seinem Werk eine große Vielfalt, „die das Unvereinbare vereinbart und in Frage stellt".

Es sei ein unglaubliches Privileg, so viele Arbeiten Sigmar Polkes durch alle seine Schaffensphasen hindurch in Karlsruhe versammeln zu können. „Das Verblüffende an seinem Werk ist die Offenheit, mit der er alle Gattungen nebeneinander stehenlässt, mit allen künstlerischen Mitteln arbeitet, mit allen Formaten und allen Medien“, so Patruno.

„Der ganze Polke“ in Karlsruhe

Die Städtische Galerie Karlsruhe zeige in ihrer Ausstellung „Sigmar Polke -Dualismen“ den ganzen Polke. Zu sehen seien mehr als 100 Arbeiten, die unhierarchisch nebeneinander stünden. Schließlich sei es Polke immer darum gegangen, die Grenzen zwischen Hochkultur und Trivialkunst aufzuweichen.

Die Themenkomplexe, die in Karlsruhe aufgemacht würden, zeigten Polke in seiner ganzen Offenheit und lösten die Einzelwerke oder Gruppen aus ihrer Isolation. ,,Die Arbeiten kommunzieren untereinander, so ein bisschen wie die höheren Wesen bei Sigmar Polke."