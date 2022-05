Ausstellung in Waldenbuch: Mehr Raum für Erfahrungen von Migrant*innen im Museum

,,Wir erzählen meistens die Geschichte der Mehrheitsgesellschaft, sagt Markus Speidel, Leiter des Museums für Alltagskultur Schloss Waldenbuch, in SWR2. Die in Kooperation mit dem SWR entstandene Ausstellung „Meine kleinen Schätze“ zeige jedoch, dass unsere Gesellschaft weitaus vielfältiger sei. Menschen mit Migrationshintergrund in zweiter oder dritter Generation trügen eben ein doppeltes kulturelles Erbe, betont Speidel. Just das versuche dies Ausstellung zu veranschaulichen.

Sendung am Fr. , 27.5.2022 12:33 Uhr, SWR2 Journal am Mittag, SWR2