13 Künstlerinnen und Künstler arbeiten beim 26. Internationalen Bildhauer-Symposium in der Innenstadt von St. Blasien vor den Augen des Publikums an ihren Skulpturen, die im Anschluss ersteigert werden können. Erstmals dabei ist der britische Bildhauer Bob Budd, der vor mehr als 30 Jahren an der Staatlichen Akademie der Künste in Stuttgart studiert hat.

Ein Brite im Schwarzwald Bobb Budd, 67 Jahre alt, trägt eine schwarze Arbeitshose. In seinem schütteren blond-grauen Haar haben sich Sägespäne verirrt. Er steht in Sichtweite des Doms von St. Blasien mit seiner mächtigen Kuppel, umgeben von Schwarzwaldkulisse. Bob Budd schleift an einem Fichtenstamm und wirkt vergnügt. Artus-Legende in Holz gesägt Vergnüglich ist auch die Idee für sein Kunstwerk, angelehnt an die historische Artus-Legende. Die besagt, dass nur der König von England das Schwert aus einem Stein herauszíehen kann. Den Stein in der Legende ersetzt Bob Budd in seinem Kunstwerk durch den Holzstamm, das Schwert durch einen Löffel. Löffel anstelle des Schwertes „Das Schwierigste ist, ein sauberes, quadratisches Loch aus dem Baumstamm zu schneiden“, sagt Budd, der aus der oberen Hälfte des Stamms eine Art Fenster aussägen will. Noch fallen Späne: Die fertige Artus-Skulptur von Bob Budd kann vom Publikum ersteigert werden. Foto: Matthias Zeller Dort hinein, wie in einer Vitrine ausgestellt, kommt das untere Ende des Löffels. Der Löffelstiel hingegen ragt oben aus dem Baumstamm heraus und wird gut befestigt. Bob Budd nähert sich auf seine Weise dem Thema „Kochen und Essen“, zwar heiter, aber durchaus mit dem ernsten Hintergedanken, wie umwelt- und klimafreundlich unsere Ernährung ist. Welcher Koch wird König sein? Die Jury, die ihn unter 160 Bewerbenden für das Internationale Bildhauer-Symposium in St. Blasien ausgewählt hat, hat Bob Budds britischer Humor überzeugt. „Die Artus-Legende kennt jeder. Aber die in dieser Variation zu zeigen, das ist nicht nur pfiffig. sondern wirklich einmalig“, sagt Organisatorin und Jury-Mitglied Christel Steier. Wer am Ende den Kochlöffel aus dem Baumstamm ziehen kann, will der Künstler noch nicht so ganz beantworten: „Es darf nur einen Kochkönig geben. Vielleicht gibt es jemanden mit einem Michelin-Stern, der meint, dass er ihn rausholen kann“, scherzt Budd. „Ein Meisterkoch, der noch nicht weiß, dass er es ist, wird ihn herausziehen.“ Von Glas über Blei zu Holz Bob Budd kommt ursprünglich von der Glasgestaltung, ist dann zu Skulpturen gewechselt, hat auch mit Blei gearbeitet und jetzt das Naturmaterial Holz für sich entdeckt. Der Schwarzwald und Baden-Württemberg sind dem Engländer vertraut. Von 1986 bis 1991 hat er an der Staatlichen Akademie der Künste in Stuttgart studiert. Ideen der Wirklichkeit stellen Für das Internationale Bildhauer-Symposium habe Budd sein Atelier in Südengland gerne verlassen: „Man arbeitet oft allein. Die Ideen, die einem im Kopf schwimmen, muss man auch in der Wirklichkeit überprüfen.“ Die „Reise ins Unbekannte“ wie der Bildhauer seine Arbeit nennt, endet für Bob Budd und die anderen Künstlerinnen und Künstler in St. Blasien am Sonntag. Dann werden ihre Kunstwerke meistbietend versteigert und tragen so zur Finanzierung des Bildhauer-Symposiums bei. Das 26. Internationale Bildhauer-Symposium findet vom 27. August bis 3. September 2023 in der Innenstadt von St. Blasien statt.

Die Versteigerung der Kunstwerke findet am 3. September um 15 Uhr auf dem Domplatz statt.