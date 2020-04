Kleine Bestandsaufnahme in der Coronakrise: In der SWR2 Serie „Museum im Kopf“ sprechen Prominente aus dem Kulturleben über ein Kunstwerk, das ihnen besonders viel bedeutet. So entsteht nach und nach ein „Musée Imaginaire“, ein Museum im Kopf.

Seyran Ateş über „Die Freiheit führt das Volk“ von Eugène Delacroix Die Frauenrechtlerin Seyran Ateş bestückt unser imaginäres Museum mit einem Revolutionsbild. Dauer 3:05 min Sendezeit 6:00 Uhr Sender SWR2 Seyran Ateş über „Die Freiheit führt das Volk“ von Eugène Delacroix Die Berliner Frauenrechtlerin Seyran Ateş spricht über Eugène Delacroix‘ Revolutionsbild „Die Freiheit führt das Volk“ von 1830. Sie sieht in der französischen „Marianne“ ein Symbol der Hoffnung auch für muslimische Frauen, und der Freiheitswille der Aufständischen erinnere sie an den Fall der Berliner Mauer 1989. Audio herunterladen (1,3 MB | MP3) Die mutige und kampfbereite „Marianne“ in Eugène Delacroix‘ „Die Freiheit führt das Volk“ von 1830 sei ein Symbol der Hoffnung. „Ich sehe darin die Kraft der Frauen.“ Der Freiheitswille der Aufständischen erinnert sie an den Fall der Berliner Mauer 1989. „Die Freiheit führt das Volk“” von Eugène Delacroix hängt im Louvre. picture-alliance / Reportdienste akg-images Ulrike Groos über Amie Siegels Film „Fetish“ Angesichts geschlossener Museen und Kultureinrichtungen darf der Film „Fetish“ der amerikanischen Künstlerin Amie Siegel in unserem imaginärem Museum nicht fehlen. Ausgewählt hat ihn Ulrike Groos, Direktorin des Stuttgarter Kunstmuseums. Dauer 3:06 min Sendezeit 6:00 Uhr Sender SWR2 #imaginäresmuseum: Ulrike Groos über Amie Siegels Film „Fetish“ Angesichts geschlossener Schulen, Unis, Museen und Theater stellt uns Ulrike Groos, die Direktorin des Stuttgarter Kunstmuseums, den Videofilm „Fetish“ der amerikanischen Künstlerin Amie Siegel vor, gedreht 2016. Die Kamera tastet sich durch ein menschenleeres Museum, dessen Objekte sorgfältig gesäubert werden. Audio herunterladen (1,4 MB | MP3) In „Fetish“ tastet sich die Kamera durch ein menschenleeres Museum, dessen Objekte sorgfältig gesäubert werden. „Im Film erhöht Siegel den Reinigungsvorgang zu einem Ritual. Sie offenbart damit, dass jede Konservierung einer als authentisch wahrgenommenen Situation zu einem Fetisch wird“, sagt Groos. Matthias Degott über Max Beckmanns „Abtransport der Sphinxe“ Der katholische Kirchenmusiker und Bezirkskantor Matthias Degott aus Gengenbach bringt Max Beckmanns Ölgemälde „Abtransport der Sphinxe“ aus dem Jahr 1945 in unser „Museum im Kopf“. Dauer 3:12 min Sendezeit 6:00 Uhr Sender SWR2 Matthias Degott über Max Beckmanns „Abtransport der Sphinxe“ Der katholische Kirchenmusiker und Bezirkskantor Matthias Degott aus Gengenbach bringt Max Beckmanns Ölgemälde „Abtransport der Sphinxe“ aus dem Jahr 1945 in unser „Museum im Kopf“. Degott sieht Parallelen zwischen dem nahenden Ende des Zweiten Weltkriegs und der Hoffnung auf ein Ende der Corona-Pandemie. Audio herunterladen (2,9 MB | MP3) Degott sieht Parallelen zwischen dem nahenden Ende des Zweiten Weltkriegs und der Hoffnung auf ein Ende der Corona-Pandemie. In der Staatlichen Kunsthalle Karlsruhe das Gemälde "Abtransport der Sphinxe" aus dem Jahr 1945 von Max Beckmann. picture-alliance / Reportdienste Uli Deck Julia Hölscher über düstere Kunst von Thomas Bellinck zu Europa Die meistens in Basel arbeitende Opern- und Theaterregisseurin Julia Hölscher schickt uns in ein fiktives Museum, das der belgische Künstler Thomas Bellinck ersonnen hat. Dauer 2:45 min Sendezeit 6:00 Uhr Sender SWR2 Julia Hölscher über Groß-Installation von Thomas Bellinck: „Domo de Europa Historio en Ekzilo“ Die meist in Basel arbeitende Opern- und Theaterregisseurin Julia Hölscher schickt uns in ein fiktives Museum, das der belgische Künstler Thomas Bellinck ersonnen hat. In diesem „Haus der europäischen Geschichte im Exil“ kann es einem ganz schön schummrig werden – denn hier wird Europa aus der Perspektive des Jahrs 2080 betrachtet. Audio herunterladen (1,3 MB | MP3) In diesem „Haus der europäischen Geschichte im Exil“ kann es einem ganz schön schummrig werden – denn hier wird Europa aus der Perspektive des Jahrs 2080 betrachtet. Die EU-Verordnung zur Bananeneinfuhr, plastisch dargestellt in Thomas Bellincks Kunstinstallation "Domo de Europa Historio en Ekzilo". Aufgenommen im Rahmen der Wiener Festwochen. Imago imago images / viennaslide Klaus Theweleit: Wie Polizisten nach einer Bombe suchen Dem Freiburger Kulturwissenschaftler Klaus Theweleit hat es in diesen Tagen ein ganz alltägliches Zeitungsfoto angetan. Aufgenommen am 17. November 2017 im Niedersachsenstadion Hannover. Dauer 3:01 min Sendezeit 6:00 Uhr Sender SWR2 Kulturwissenschaftler Klaus Theweleit über Polizisten bei der Bombensuche Dem Freiburger Kulturwissenschaftler Klaus Theweleit hat es in diesen Tagen ein ganz alltägliches Zeitungsfoto angetan. Aufgenommen am 17.November 2017 im Niedersachsenstadion Hannover. Polizisten suchen die Tribünenplätze nach womöglich deponierten Sprengsätzen ab. Ein Bild, in dem aus seiner Sicht wie in einem Brennpunkt zu sehen ist, wie wir versuchen, Kontrolle zu gewinnen – und die eigene Angst … abzuwehren. Audio herunterladen (2,6 MB | MP3) Polizisten suchen die Tribünenplätze nach womöglich deponierten Sprengsätzen ab. Ein Bild, auf dem aus seiner Sicht wie in einem Brennpunkt zu sehen ist, wie wir versuchen, Kontrolle zu gewinnen – und eigene Ängste abzuwehren. Sicherheitskontrolle im Fußballstadion vor einem Länderspiel Deutschland gegen Holland, 2015 picture-alliance / Reportdienste GES-Sportstudio Anna Bergmann über „Bild Nr. 6 (Violett, Grün und Rot“ von Mark Rothko Anna Bergmann, die Schauspieldirektorin des Badischen Staatstheaters Karlsruhe, stellt ein Bild des abstrakten Expressionisten Mark Rothko vor: „Bild Nr. 6 Violet, Green and Red“ von 1951. Bergmann sieht Rothkos Bilder als Farb-Landschaften, in denen etwas Unerwartetes geschieht. Wie auf einer Theaterprobe. Dauer 2:57 min Sendezeit 6:00 Uhr Sender SWR2 Theaterdirektorin Anna Bergmann über Mark Rothkos „Bild Nr. 6 (Violet, Green and Red)“ | Museum im Kopf (3) Für Anna Bergmann, Schauspieldirektorin des Badischen Staatstheaters Karlsruhe, darf ein Bild des abstrakten Expressionisten Mark Rothko un unserem imaginären Museum nicht fehlen: „Bild Nr. 6 Violet, Green and Red“ von 1951. Für Bergmann sind Rothkos Bilder Farb-Landschaften, in denen etwas Unerwartetes geschieht – wie auf einer Theaterprobe. Audio herunterladen (1,4 MB | MP3) Burkhard Kosminski über „The Disappeared“ von Stephan Kaluza Burkhard Kosminski, Schauspiel-Intendant des Stuttgarter Staatstheaters, ist bekannt für seine Uraufführungen von politischen Gegenwartsstücken. Ebenso aktuell ist das Werk des Düsseldorfer Künstlers Stephan Kaluza, das er in unser Museum bringt. Der 56-jährige Kaluza ist sowohl Maler als auch Fotograf. Burkhard Kosminski haben es besonders die fotorealistischen Ölbilder der Serie „The Disappeared“ (die Verschwundenen) von 2014 angetan. Dauer 2:58 min Sendezeit 6:00 Uhr Sender SWR2 Burkhard Kosminski über Landschaften von Stephan Kaluza | Museum im Kopf (1) In der SWR2 Serie „Museum im Kopf“ stellen Prominente ein Kunstwerk, das sie für besonders wichtig halten, in ein „Musée Imaginaire“, ein Museum im Kopf. Burkhard Kosminski, Schauspiel-Intendant des Stuttgarter Staatstheaters, ist bekannt für seine Uraufführungen von politischen Gegenwartsstücken. Ebenso aktuell ist das Werk des Düsseldorfer Künstlers Stephan Kaluza, das er in unser Museum bringt. Der 56jährige Kaluza ist sowohl Maler als auch Fotograf. Burkhard Kosminski haben es besonders die fotorealistischen Ölbilder der Serie „The Disappeared“ (die Verschwundenen) von 2014 angetan. Audio herunterladen (1,5 MB | MP3) Boris Palmer wählt die „Nixe“ von Tübingen von Carole E. Feuerman Der Tübinger Oberbürgermeister Boris Palmer muss nicht lange überlegen, um sein Werk für das „Musée Imaginaire“ von SWR2 zu nennen. Er entscheidet sich für Carole Feuermans „Midpoint“ von 2017, im Tübinger Volksmund genannt „Die Nixe“. Seit Ende 2019 bekannt wurde, dass die Stadt Tübingen eine hyperrealistische Skulptur von Carole Feuerman ankaufen und in der Nähe des Hölderlinturms am Neckar aufstellen möchte, gibt es heftigen Streit über das Werk. Dauer 3:01 min Sendezeit 6:00 Uhr Sender SWR2 Boris Palmer über die Tübinger „Nixe“ von Carole Feuerman | Museum im Kopf Was würde der Tübinger Oberbürgermeister Boris Palmer als besonders wichtiges Kunstwerk in unser imaginäres Museum stellen? Palmer musste nicht lange überlegen: Carole Feuermans „Midpoint“ von 2017, im Tübinger Volksmund genannt „Die Nixe“. Audio herunterladen (1,3 MB | MP3) Claus Leggewie über „Napoleon bei den Pestkranken von Jaffa“ Der Politologe Claus Leggewie bereichert das Museum im Kopf um ein Ölgemälde des französischen Klassizisten Antoine-Jean Gros von 1804. „Napoleon Bonaparte bei den Pestkranken von Jaffa“. Während seines Ägypten-Feldzugs besuchte Napoleon im März 1799 seine von der Pest befallenen Soldaten, die in einem Kloster in Jaffa gepflegt wurden. Leggewie war lange Jahre Direktor des „Kulturwissenschaftlichen Instituts“ in Essen und ist ein wichtiger Exponent der undogmatischen Linken in der Bundesrepublik. Dauer 3:12 min Sendezeit 6:00 Uhr Sender SWR2 Claus Leggewie über „Napoleon bei den Pestkranken von Jaffa“ von Antoine-Jean Gros | Museum im Kopf (2) Der Politologie Claus Leggewie spricht über ein Ölgemälde des französischen Klassizisten Antoine-Jean Gros, der als Historienmaler ganz im Sinne Napoleons arbeitete. „Napoleon Bonaparte bei den Pestkranken von Jaffa“ stellte er 1804 fertig. Audio herunterladen (1,5 MB | MP3) Christian Gampert über die Idee zu einem „Museum im Kopf“ Als er in München durch die fast menschenleere Pinakothek der Moderne lief und schließlich vor dem Pendulum von Ingo Maurer in der Rotunde stand, wurde SWR2 Kunstkritiker Christian Gampert eines noch einmal neu bewusst: die direkte Zwiesprache mit den Bildern ist das eigentliche Kunst-Erlebnis. Kein Katalog, keine Recherche im Netz kann es ersetzen. Da die Museen während der Coronakrise geschlossen sind, muss sich jeder von uns im Grunde jetzt sein eigenes Museum erfinden. Dauer 3:34 min Sendezeit 8:07 Uhr Sender SWR2 „Musée imaginaire“ - ein Museum im Kopf während der Coronakrise Die Museen sind derzeit geschlossen, die Kunstwerke, die dort sonst ausgestellt sind, für das Publikum nicht zugänglich. Wie kann man mit dieser Situation umgehen? Audio herunterladen (3,1 MB | MP3)