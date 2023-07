So wie der Protagonist sich ent-äußert, so wird – umgekehrte Richtung – der Besucher in diese durchaus furchterregende Ausstellung quasi hineingesogen. Aber Vorsicht: in einem der zahlreichen Atkin-Texte, die an den Wänden hängen, wird der Museumsbesucher auf seine eigene Rolle aufmerksam gemacht. Er sei statistisches Material im Verdauungs-Trakt des Museums, das mit seinen Besucherzahlen seine Existenz rechtfertige. Wirklich beruhigend, dass wir, die Besucher, dort nur als Zahlen verdaut werden – und nicht als Körper. Im Bild: Ed Atkins: Happy Birthday, 2014. Courtesy of the artist, Galerie Isabella Bortolozzi, Berlin, Cabinet Gallery, London, Gavin Brown’s Enterprise, New York / Rom, und dépendance, Brüssel.

