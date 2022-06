Kunst trifft Techno: Tobias Rehberger untermalt Sven Väth am Kunstmuseum Stuttgart

„Sven Väth und ich sind seit Jahren Freunde”, sagt der Esslinger Bildhauer Tobias Rehberger in SWR2. „Uns verbindet das Interesse am Anderen und am Grenzwertigen”. Der Frankfurter Techno-Pionier Sven Väth legt am 30. Juni auf dem Schlosslatz beim Kunstmuseum Stuttgart auf, wo derzeit Rehbergers Ausstellung „I do if I don’t” zu sehen ist.

Normalerweise funktioniere die Box im Rahmen von Rehbergers Ausstellung „I do if I don't" auf dem Schlossplatz in Kunstmuseum Stuttgart so, dass Passant*innen mit ihren Smartphones ihre Lieblingsmusik abspielen können, während Rehbergers Lichtinstallation darauf reagiert. „Die Kunst sitzt eben nicht nur mit ihrem fetten Arsch im Museum", so der Künstler. Mit Sven Väth jedoch funktioniere es genau andersherum. Der Techno-DJ lässt sich von der Fassadeninstallation inspirieren und schafft so mit seinen elektronischen Beats eine Licht-Klang-Kulisse. Das Event findet am 30.6. um 18 Uhr auf dem Schlossplatz statt.