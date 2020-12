per Mail teilen

Was der Toast Hawaii mit dem Heimatort Jungingen von Matthias Bumiller zu tun hat und welch innere Schönheit sich in den Wursträdle-Aquarellen von Nathalie Wolff offenbart, das hätten Sie in der neuesten Sonderausstellung im „Deutschen Fleischermuseum Böblingen” ab 12.11. sehen können... Der Teil-Lockdown verhindert dies - aber: Kunscht! hat Nathalie Wolff und Matthias Bumiller bei den Vorbereitungen getroffen und gibt einen Ausblick auf eine Ausstellung, die ebenso außergewöhnlich ist wie das kreative Graphiker-Paar..

Die zufällige Begegnung der gebürtigen Elsässerin und dem Mann von der Zollernalb begann vor über 20 Jahren mit einem Wort-Witz - der Anfang einer sehr charmanten künstlerischen und privaten Beziehung.

Eigener Verlag „édition totale éclipse”

Mit dem Vorsatz, ihre eigenen Bücher, Daumenkinos und Fotopostkarten herauszugeben, gründeten Nathalie Wolff (Paris) und Matthias Bumiller (Stuttgart) am 11. August 1999, dem Tag der Sonnenfinsternis, ihren deutsch-französischen Verlag, die „édition totale éclipse”. Im Rhythmus von einem Buch pro Jahr entstehen seither Künstlerbücher in der Auflage von etwa 250 Stück. Jedes Exemplar eine Freude für die Macher und ein bibliophiler Schatz für Buchliebhaber.



Mit ihrem Kleinst-Verlag sind sie am 5. Dezember auch beim Wintermarkt der unabhängigen Verlage, der Kometenparade im Literaturhaus Stuttgart dabei.