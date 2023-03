Über 60 Museen, Galerien und Kulturorte öffnen am Samstag von 18 Uhr bis in die Nacht ihre Pforten. Mit dabei sind in der Innenstadt das Landesmuseum Württemberg, das Kunstmuseum, das Haus der Geschichte, das „StadtPalais Museum für Stuttgart“ und kleine Galerien und Clubs im Westen der Stadt oder am Hafen. Mit Shuttle-Bussen und Stadtbahnen können sich die Besucherinnen und Besucher ihre ganz persönliche Tour zusammenstellen und Kunst und Kultur an ganz unterschiedlichen und auch weniger bekannten Orten entdecken: Kunstausstellungen, Konzerte, Performances, Lesungen und Führungen. Ein Programm, das einmal mehr zeigt, wie vielfältig und spannend das Kulturleben in Stuttgart ist.