Die afrikanische Künstlerin Lungiswa Gqunta will mit ihren Installationen ein Statement setzen gegen Apartheid und Kolonialismus. Die Frankfurter Ausstellung ist die erste weltweit und eine bildstarke und lohnenswerte Entdeckung.

Stacheldraht als wichtiges Element in der afrikanischen Geschichte

Das Zollamt: Der massive Backsteinbau gegenüber dem Hauptgebäude des MMK ist neuerdings innen zartrosa gestrichen. Im großen Raum liegen auf dem Boden riesige bunte Knäuel, die aussehen wie entwurzelte Büsche.

Andere hängen von der Decke und dazwischen flache Stahlbecken. Sie wirken fast wie Lagunen zur Salzgewinnung, die Oberfläche ist orange, rotbraun und sieht aus, als ob gerade etwas verbrannt worden sei. Sofort blitzen im Gedächtnis weite, karge Landschaften in Südafrika auf, über die vom Wind verwehte entwurzelte Büsche treiben. Steilküsten und ausgetrocknete Flüsse.

Aber in der Installation von Lungiswa Gqunta steckt mehr, sagt Direktorin Susanne Pfeffer: „Erst bei der näheren Betrachtung wird einem klar, dass diese Landschaften nicht für, sondern gegen einen gemacht sind. Denn diese Objekte entpuppen sich als Formationen von Stacheldraht, der ganz minutiös und behutsam mit verschiedenen Stoffen umwickelt ist. Stacheldraht war in der südafrikanischen Geschichte ein ganz wichtiges Element. In Amerika erfunden, ist der Stacheldraht in Südafrika erstmals kriegerisch eingesetzt worden bei den Burenkriegen und auch in den ersten Konzentrationslagern in Südafrika.“

Gqunta zeigt das Fortleben des Kolonialismus auf

Südafrika ist noch immer ein Land der Weißen, ein geteiltes Land, ein gewalttätiges Land. Schwarze leben in anderen Regionen als Weiße, viele Pflanzen wurden von Kolonisten importiert. Heimische Arten genauso verdrängt wie die hier lebende Bevölkerung.

30 Jahre nach dem vermeintlichen Ende der Apartheid zeigt Lungiswa Gqunta mit ihren Arbeiten das Fortleben des Kolonialismus auf.

Das tiefverwurzelte Gefühl, man ist irgendwo, aber der Raum ist nicht für mich gemacht: Die 31jährige Lungiswa Gqunta kennt das nach eigener Aussage selbst, sie wuchs in einem Township in Port Elizabeth auf. Ausgrenzung und Unterdrückung, das sind für sie die großen Themen, wie für viele junge Menschen in Afrika.

Zurückeroberung der eigenen Kultur und die Suche nach der eigenen Identität

Die junge Künstlerin arbeitet in ihren Installationen an einer Zurückeroberung der eigenen Kultur und des eigenen Raums. Ganz hinten im Zollamt hört man ein Murmeln, Lungiswa Gqunta spricht in Xhosa. Die Bantusprache ist eine der elf Amtssprachen in Südafrika.

Die Suche nach der eigenen Identität, die versteckte Wut auf die Kolonialherrschaft und gleichzeitig die Liebe zum eigenen Land werden in der Ausstellung deutlich spürbar. Zart, fast poetisch hat Lungiswa Gqunta das geschundene Volk, die schwarze Minderheit, in ihre Kunst verwoben. Eine absolut wichtige Neuentdeckung und zu Recht widmet ihr Susanne Pfeffer die erste Museumsausstellung weltweit.