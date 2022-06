Merkel-Bilder mit Double von Andreas Mühe – Ende einer Ära

„Alles, was noch nicht gewesen ist, ist Zukunft, wenn es nicht gerade jetzt ist“. Diesen etwas seltsamen Satz von Angela Merkel hat der Fotograf Andreas Mühe als Überschrift für seine Ausstellung in Dresden gewählt. Ab 10. Juli 2021 zeigt er dort Bilder eines Merkel-Doubles im altehrwürdigen Bonner Kanzler-Bungalow, zum Beispiel beim Fensterputzen oder im Pool. Ihn interessiere vor allem die Zwischenwelt, die in diesem Satz anklinge, sagt Mühe in SWR2.

Eine Zwischenwelt: die Phase vor der Wahl bis zur neuen Regierung

In einer Zwischenwelt, so der Fotograf, befänden wir uns auch jetzt, gerade kurz vor dem Ende der Ära Merkel: Einerseits geprägt von 16 Jahren Kanzlerinnenschaft, andererseits ohne konkrete Pläne der Person Merkel nach der Bundestagswahl. „Jetzt kommt die Wahl. Bis wir eine neue Regierung haben, das wird vielleicht eine Weile dauern. Wir sind in einem sehr schwammigen halben Jahr, würde ich sagen" so Mühe.“

Mühe hat zwar bereits mehrfach auch die reale Angela Merkel porträtiert, kann aber der Arbeit mit dem Double viel abgewinnen. Die Inszenierung von Gesten, Frisur oder Blazer zeige schließlich auch, wie der Glaubensgehalt von Fotografie und politischer Ikonografie funktioniere.