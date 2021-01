Zu den ersten Theatertagen Rheinland-Pfalz in Kaiserslautern bringt Regisseur Jan Christoph Gockel sein Stück über amerikanischen Kampfdrohnen-Einsätze, „Games of Drones” von 2015, in einer überarbeitetenn Fassung auf die Bühne. Es sei erforderlich, einen so aktuellen Stoff immer weiter zu entwickeln, so Gockel in SWR2. Mit der Präsidentschaft von Donald Trump und der Tötung des iranischen Generals Suleimani gehe auch die Geschichte der von der pfälzischen US-Airbase Ramstein gesteuerten Drohneneinsätze weiter. Das Theater biete die Chance, Menschen, die sich bei den ferngesteuerten Tötungseinsätzen nie begegnen würden, auf der Bühne zusammenzubringen. mehr...