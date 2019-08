In diesem Sommer geht SWR2 am Morgen auf eine Reise durch die Museen dieser Welt. Denn neben ihren klassischen Aufgaben - Sammeln, Bewahren, Forschen - leisten Museen noch so viel mehr: Sie sind Orte, an denen sich Gesellschaften darüber verständigen, wer und wie sie sind oder sein wollen. Dazu gehört auch die Debatte über koloniale Raubkunst aus Afrika in europäischen Museen: Rückgabe oder Leihgabe oder gar keine irgendwie geartete Gabe – in Deutschland und Europa wird darüber heftig diskutiert, und auf dem afrikanischen Kontinent wächst die Ungeduld. Es gebe ausgezeichnete neue Museen in mehreren afrikanischen Staaten, berichtet ARD-Korespondent Jens Borchers: "Das Bewusstsein für die durch den kolonialen Kunstraub entstandene kulturelle Lücke steigt." mehr...