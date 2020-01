Meist sind es Sonderausstellungen, die Besucher in die Museen locken. Mit dem berühmten Schredder-Bild von Streetart-Künstler Banksy gelang der Staatsgalerie Stuttgart eine Ausnahme von der Regel. „Love is in the bin“ („Die Liebe ist im Eimer“) ist noch bis zum 2. Februar in Stuttgart zu sehen. Bei einer abschließenden großen Podiumsdiskussion kam es zu einer scharfen Auseinandersetzung, ob sich Museen ganz der wissenschaftlichen Präsentation widmen oder in „neoliberaler” Manier für Publikumsströme öffnen sollten.

Meist sind es Sonderausstellungen, die Besucher in die Museen locken. Mit dem berühmten Schredder-Bild von Streetart-Künstler Banksy gelang der Staatsgalerie Stuttgart eine Ausnahme von der Regel. „Love is in the bin“ („Die Liebe ist im Eimer“) ist noch bis zum 2. Februar in Stuttgart zu sehen. Bei einer abschließenden großen Podiumsdiskussion kam es zu einer scharfen Auseinandersetzung, ob sich Museen ganz der wissenschaftlichen Präsentation widmen oder in „neoliberaler” Manier für Publikumsströme öffnen sollten.

Tiefer Graben tut sich in der Staatsgalerie auf Die Podiumsdiskussion war mit 450 Plätzen schon vorher ausverkauft. Auf den Stühlen ein interessiertes Publikum und oben auf der Bühne die Experten: Kritische Kunstkritiker und ein Museumschef aus Köln. Zwischen ihnen und den neugierigen Besuchern tat sich ein Graben auf, so tief, wie er in der Staatsgalerie wohl noch nie zu erleben war.



Kolja Reichert von der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung hatte schon im vorhinein erklärt, das Schredderbild sei lächerlich. In Stuttgart sagte er nun, er verspüre „einen Würgereiz“ und wiederholte seine Frage, wie verzweifelt ein Museum sein müsse, um ein solches Werk so zu präsentieren wie die Staatsgalerie. Rembrandt neben Banksy, das sei, „als würde man eine Pizza mit einem Stein in einen Ofen legen und hoffen, es würden zwei Pizzen rauskommen.“ Die Staatsgalerie nicht „der ökonomischen Ratio unterwerfen“ Die Frankfurter Kunstkritikerin Isabelle Graw wünschte sich mehr „Seriosität“, mehr „wissenschaftliche Rigidität“ und „unnachgiebige Fragen“. Das Streben nach Besucherzahlen bezeichnete sie als „neoliberale Haltung“ und forderte, ein Museum dürfe sich nicht „der ökonomischen Ratio unterwerfen“. Staatsgalerie-Direktorin Christiane Lange wurde von den Podiumsgästen an den Pranger gestellt: von Experten, die nicht zum ersten Mal in Stuttgart waren und, so der Stuttgarter Maler Ben Willikens, die Arbeit des Hauses genau kennen würden und wüssten, dass das Haus mit seinen Ausstellungen nicht nach Quote geschielt habe. „Dieser Vorwurf ist eine Unterstellung nach Bildzeitungtitel-Art“ so Willikens. „Das finde ich unerhört, dass diese Kollegen so in dieser Form über sie herfallen. Kein Kommentar mehr.“ Mit diesen Worten verließ der Maler die Diskussion, während die anderen Besucher weiter diskutierten. „Ich bin auch kein Banksy-Fan“, erklärte eine Besucherin. „Aber der Neid spielt da eine große Rolle. Wenn die anderen die Chance gehabt hätten, das Banksy-Bild bei sich im Museum auszustellen, hätten die das auch getan, mit Sicherheit.“ Mit Banksy viele Erstbesucher in die Staatsgalerie geholt Christiane Lange schlug sich wacker. Sie betonte, als öffentliche Institution müsse die Staatsgalerie für mehr als drei Prozent der Gesellschaft relevant bleiben. Gerade durch Banksy seien viele Erstbesucher bekommen, die sich bei den begleitenden Diskussionen auch getraut hätten, Fragen zu stellen und mitzureden. „Es schien sich heute abend immer wieder ein Graben aufzutun zwischen der Vorstellung, dass man wissenschaftlich im Sinne der Kunst arbeite, was dann als elitär bezeichnet wird, oder sich die Leute ins Museum hole“, bilanzierte Kunstkritiker Kolja Reichert. Leider haben er und die anderen Podiumsgäste munter drauf los geschaufelt. Im Publikum – neben Begeisterung über eine anregende Diskussion – Kopfschütteln auf breiter Front.