„Ein sehr seltenes Dokument” ist für den Historiker Raphael Gross, das was Sheindi Ehrenwald in Auschwitz aufschrieb. Der Direktor des Deutschen Historischen Museums präsentiert in der Dauerausstellung seines Hauses nun das, was die damals 14jährige ungarische Jüdin in dem Vernichtungslager auf Karteikarten festhielt. „Es zeigt, wie genau die Juden wussten, was es bedeutet in der Kontrolle der deutschen Besatzer zu sein”, wertet Gross. So finde sich von Ehrenwalds älterer Schwester auf einer der Karten der Satz „Wir sind verloren”. Die Aufzeichnungen zeigten den Alltag einer jungen Arbeitssklavin in Auschwitz, so Gross. Zugleich zeige der Fund, dass die Forschung zur Vernichtung des europäischen Judentums auch 75 Jahre nach Ende des Nazi-Reiches weiter neue Facetten erbringe. „Das ist ein fortlaufender Prozess”, sagt Gross über den Erkenntnisgewinn in diesem Bereich. mehr...