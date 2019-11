Im Werk von Larry Rivers sind immer sehr gegensätzliche Kräfte zu spüren. Auf der einen Seite zitiert er historische Malerei und tatsächlich auch die sogenannte Historienmalerei. Auf der anderen Seite lässt er moderne Impulse zu und realisiert eigene Ideen. Berühmt ist seine Collage der frühen 60er Jahre von Napoleon Bonaparte. - Auf dem Bild: The Greatest Homosexual, 1964. 203.2 x 154.9 cm, Gift of Joseph H. Hirshhorn, 1966, Hirshhorn Museum and Sculpture Garden.

Museum Ludwig Koblenz / Photography by Lee Stalsworth. Hirshhorn Museum and Sculpture Garden. / Estate of Larry Rivers, VG Bildkunst Bonn 2019.

