Der italienische Nationalismus trifft massiv ausländische Museumsleute. „Der Stimmungsumschwung in Italien ist markant“, sagt der Österreicher Peter Assmann, Direktor des Palazzo Ducale in Mantua. Betroffen seien Leute wie er, die seit einigen Jahren in Italien arbeiteten. Zusammen mit 14 weiteren Museumsdirektorinnen und -direktoren protestierte Assmann in einem offenen Brief gegen die Entlassung der deutschen Kunstexpertin Cecilie Hollberg als Leiterin der Galleria Dell’Accademia in Florenz. Die Erklärung sei ein „Zeichen der Solidarität“ mit einer exzellenten Kollegin, die herausgeworfen wurde, „als habe sie silberne Löffel gestohlen“, so Peter Assmann. Reaktionen von offizieller Seite habe es noch keine gegeben auf ihre Erklärung. Er spüre aber, dass die Kritik aus den Museen in den aktuellen Regierungsverhandlungen jetzt „ein bisschen“ einfließe. mehr...