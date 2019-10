Die Gesellschaften in Europa haben sich zu lange nicht um die Sicherheit der Juden gekümmert. Zu den Forderungen des Vorsitzenden des Zentralrats der Juden in Deutschland, Josef Schuster, jüdische Einrichtungen besser zu schützen, sagt Wolffsohn: „Dass er es fordern musste, ist ein Skandal“. Der emeritierte Professor an der Bundeswehr-Universität in München sieht eine „Dreiheit“ aus rechtsextremistischen, islamistischen und linksextremistischen Judenhassern als Bedrohung. „Man muss die sicherheitspolitischen Konsequenzen ziehen“, fordert Wolffsohn. „Wer daraus nicht Schlussfolgerungen zieht, der hat in den entsprechenden politischen Positionen nichts zu suchen“. Für Wolffsohn liegt das tiefer liegende Problem im Postheroismus unserer Zeit. Sicherheitsfragen seien tabu. Er schlussfolgert: „Man muss die Sicherheitskultur in diesem Land und in Westeuropa dramatisch verbessern“. mehr...