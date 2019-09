Die raumgreifenden Installationen von Thea Djordjadze aus Georgien, Meisterschülerin von Rosemarie Trockel, sind Thema einer Ausstellung im Kunstmuseum Winterthur. Djordjadzes Kunst besteht nie aus fertigen Produkten. Die Künstlerin entscheidet vor Ort, was sie gestalten wird. Vor drei Jahren verpackte sie ihr komplettes Atelier in Kisten. Zwei Monate habe sie in den leeren Räumen gesessen, Skizzen gemacht und die Leere als sehr befreiend empfunden. Auf das Arrangement ihrer Kunstwerke in Winterthur ist deshalb nicht zuletzt das Museum selbst gespannt.



„One is so public, an the other, so private“ heißt die Ausstellung von Thea Djordjadze im Kunstmuseum Winterthur und ist ab heute bis zum 17.11. zu sehen. mehr...