Die Karlsruher Schlosslichtspiele gehen in die fünfte Runde! In diesem Jahr ist das Motto: „Ein Sommer der Liebe und des Lebens. Hate comes late – Love comes first“. Vier Arbeiten in Kooperation mit dem ZKM zeigen mit spektakulärer Lichtshow und 3D-Klängen den Ursprung des Universums, der Erde, des Lebens und der Liebe. Außerdem wird es eine Hommage an Woodstock geben, in der ein Bogen geschlagen wird von dem biblischen See Genezareth zu dem Woodstock-Festival. mehr...