"Inspiration Matisse" in der Kunsthalle Mannheim

Der Blick auf die Taten des NSU verändert sich mithilfe von räumlichen Darstellungen der Künstlergruppe „Forensic Architecture“, Fotos und Recherchematerial. „Je weiter sie in den Komplex einsteigen, desto mehr Fragen haben sie“, meint Co-Kurator Rainer Büschel über den Ansatz der Ausstellung. Man stelle Fragen an die Sicherheitsbehörden, an die Gesellschaft und die Politik. Die Konzentration auf den Mord an Halit Yozgat in Kassel als Beispiel zeige, wie lückenhaft der bisherige Kenntnisstand sei. Die Ausstellung in Nürnberg zu machen habe auch mit der Geschichte der Stadt in der NS-Zeit zu tun und solle den Besuchern zeigen, dass der Rechtsterrorismus in Deutschland zu lange unterschätzt worden sei. Büschel sagt, auch mit Blick auf den Mord am Kasseler Regierungspräsidenten Lübcke: „Obacht, das kriegt eine andere Qualität.“ mehr...