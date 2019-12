Skandalöse Auktionsrekorde, dubiose Sponsoren: das problematische Verhältnis von Kunst und Ökonomie ist in letzter Zeit verstärkt in die Diskussion geraten. Inzwischen reagieren immer mehr Künstler auf die Konflikte zwischen Kunst und Kapital, thematisieren, wie globale Kapitalströme ganze Gesellschaften zerreißen und die natürlichen Lebensgrundlagen zerstören. In seiner aktuellen Ausstellung zeigt das Kunstmuseum in Basel Werke von 15 zeitgenössischen Künstlerinnen und Künstlern, die sich mit der „Ökonomie der Ungleichheit“ befassen. „Circular Flow“ zeigt eine Ökonomie, die in einem Teufelskreis gefangen scheint. mehr...