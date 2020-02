Der US-Amerikaner Jeremiah Day ist ein politischer Künstler. In seinen Werken geht es um Aktivismus, die Bürgerrechtsbewegung, Gentrifizierung und Atommüllendlager. In der Ausstellung „If It's For The People, It NeedsTo Be Beautiful, She Said“ zeigt der Badische Kunstverein in Karlsruhe einige Aufzeichnungen und Performances. mehr...