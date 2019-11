Adieu Plastiktüte

Das umfangreiche Werk von Käthe Kollwitz ist weltweit bekannt. Ihre Skulpturen, Gravuren und Zeichnungen zu universellen Themen wie Liebe, Elternschaft, Trauer, Tod und Armut wurden in New York, Genf und Moskau ausgestellt. In Frankreich dagegen wurde das Werk von Käthe Kollwitz bislang eher spärlich rezipiert. Noch nie gab es eine Retrospektive wie jetzt im Straßburger Museum für Moderne und zeitgenössische Kunst, die Kollwitz' Werk in Frankreich in solcher Breite gezeigt hat. mehr...