Der chinesische Künstler Ai Weiwei bietet ein Kunstwerk zum Selbstbauen im Baumarkt an: „Safety Jackets Zipped the Other Way – Von Ai Weiwei. Gebaut von Dir.“ Eine Bauanleitung wird zum Download angeboten. Das Resultat ist ein „Original Ai Weiwei“ mit Zertifikat. Ai Weiwei stellte sein Projekt am Dienstag, 11. Februar in seinem Berliner Atelier vor.