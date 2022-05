Das Kunst- Projekt „Relocating a Structure“, das die deutsche Konzeptkünstlerin Maria Eichhorn im Deutschen Pavillon auf der Biennale von Venedig präsentiert, sei eindeutig einzigartig, sagte der Kurator des Deutschen Pavillons, Yilmaz Dziewior in SWR2. Das dreiteilige Werk, verändere die Sicht auf den Nazibau aus dem Jahr 1909. „Die Erkenntnisse, die Maria Eichhorn in Form ihrer Untersuchungen gewonnen hat, sind wirklich neu“, betonte Dziewior. Gleichzeitig sprach sich der Kunsthistoriker für ein Beibehalten der nationalen Pavillons auf der Kunstbiennale von Venedig aus. „Die Beiträge, die ich in den Landespavillons gesehen habe, die entstehen aus der Situation heraus, dass man in einem Länderpavillon ausstellt. Ich würde mich dafür stark machen, dass er erhalten bleibt. Grundsätzlich sei bei der diesjährigen 59. Kunstbiennale natürlich der Krieg in der Ukraine sehr präsent“, so Dziewior. Dennoch ließen sich in dem Zusammenhang auch positive Beobachtungen machen: „Was ich merke ist die völkerverständigende Kraft, die die Kunst hat.“ Die Solidarität mit der Ukraine sei sehr groß. mehr...