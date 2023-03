21.03.1919: In Weimar wird das Bauhaus gegründet

Als Walter Gropius am 21. März 1919 in Weimar das Bauhaus gründete, begann das Zeitalter der klassischen Moderne in der Kulturgeschichte. Das Bauhaus war revolutionär, weil es die Arbeiterklasse in die Kunst brachte und ein Design schaffte, dass sich am Nutzen für den Menschen statt an Protz orientierte.

Bauhaus bei uns: Das sind die wichtigsten Gebäude im Südwesten Der Weissenhof in Stuttgart ist das bedeutendste Bauhaus-Zeugnis im Südwesten. Unter Ludwig Mies van der Rohe wirkten 17 Architekten 1927 an der Entstehung der Wohnsiedlung mit, darunter die heute weltberühmten Bauhaus-Vertreter Walter Gropius, Le Corbusier und Hans Scharoun. Die nüchterne, minimalistische Architektur erregte damals Aufsehen wie Unverständnis. Die Dammerstocksiedlung in Karlsruhe. Unter Mitwirkung von Walter Gropius entstand 1927 diese Modellsiedlung des sozialen Wohnungsbaus. Der „Gebrauchswert" der Wohnungen für einkommensschwache Familien stand im Mittelpunkt. Damals als „Jammerstock" verspottet, ist der Dammerstock heute eine beliebte Wohnsiedlung. Die Hochschule für Gestaltung (HfG) in Ulm existierte von 1953 bis 1968 und gilt nach dem Weimarer Bauhaus als die international bedeutendste Design-Hochschule. Sie wurde von Inge Aicher-Scholl, Otl Aicher und dem Schweizer Bauhaus-Architekten Max Bill gegründet. Das Gebäude ist ein bedeutendes Beispiel der konkreten Architektur in Deutschland. Ein Bauhaus-Schmuckstück im pfälzischen Kindenheim: Der Hauptsitz des Weinguts Kreutzenberger wurde 1929 von Otto Prott entworfen. Die klare, nüchterne Formsprache, der weiß verputzte, würfelförmige Baukörper sind ikonisch für den Stil des Neuen Bauens. Auch das ist Bauhaus: schlichte Materialien, funktionale Bauweise. Der Kirchenarchitekt Otto Bartning errichtete die Mainzer Lutherkirche 1949 im Rahmen seines Kirchennotprogramms. 48 Kirchen entstanden so in kürzester Zeit – dank eines innnovativen Baukastenmodells. Auch die alte Pirmasenser Hauptpost ist ein Denkmal der Bauhaus-Formensprache. Das Gebäude von 1928 beheimatet heute eine Jugendherberge. Elemente der Bauhaus-Architektur blieben jedoch erhalten und lassen sich im Gebäude wiederentdecken. 1950 baut Herman Blomeier am Bodensee die Bauten zwischen der Fährverbindung von Meersburg nach Konstanz. Die schwerelos wirkenden Pavillons aus Beton, Stahl und Glas stehen mit ihren geschwungenen Formen, weiten Flachdächern und filigranen Details für die Aufbruchstimmung der jungen Bundesrepublik. Anfang des 20. Jahrhunderts entstand eine Schwimmkultur in Deutschland. Das 1929 im Bauhaus-Stil entstandene Bad in Stuttgart Heslach orientiert sich an den Formen der Neuen Sachlichkeit. Die Schwimmhalle beeindruckt mit seiner imposanten Größe und der Symmetrie des Raumes. Walter Merz entwarf die Vogelwarte auf der Althreininsel Rappenwört in Karlsruhe 1929. Der markante Gebäudekomplex trägt alle Merkmale des Neuen Bauens: weiße Kuben, übers Eck gezogene Fenster, das flache Dach. Spannend ist der Kontrast zur umgebenden Natur. Die Schwarzwaldhalle in Karlsruhe: Ein spektakuläres Gebäude von 1953, das international für Aufsehen sorgte. Der experimentelle Bau ist eine architektonische Besonderheit. Es ist die erste Halle in Europa mit einem selbst tragenden Hängedach aus Spannbeton. Nach dem 2. Weltkrieg baute Otto Bartning die Dreifaltigkeitskirche von Worms im Bauhausstil wieder auf. Anstatt sie historisch zu rekonstruieren, gestaltete er die Kirche klar, kühl und in zarten Farben. Das Jahrhundert von Weimar Die Bonner, die Berliner, zuvor die Weimarer Republik – die Deutschen haben sich in ihrer Geschichte nicht nur mit Daten, sondern auch mit Orten Orientierungspunkte gegeben. Was für die politische Historie gilt, sollte sich mehr noch für die Kunst- und Kulturgeschichte als praktikabel erweisen. Denn es könnte ein ganzes Jahrhundert, nämlich das 20., geradezu als das Jahrhundert von Weimar gelten. Und dieses kunstgeschichtliche Säkulum von Weimar begann am 21. März 1919 im Nationaltheater der thüringischen Klassik-Metropole. Bauhaus: Die Geburtsstätte der klassischen Moderne An diesem Freitagmorgen wurde dort nämlich das Bauhaus feierlich eröffnet, jene Schule, die seither als Brut- und Geburtsstätte der klassischen Moderne gilt. Und wenn es denn einen Vater des Bauhauses gibt, dann war es der damals gerade einmal 36-jährige Architekt Walter Gropius. Auf Anregung des Großherzogs von Sachsen hatte er bereits vor Jahren entsprechende Pläne entwickelt. Nun, nach der Abdankung des Fürsten und auf Initiative der provisorischen Regierung, vereinte er die Weimarer Hochschule für bildende Künste mit den Resten der 1915 aufgelösten Kunstgewerbeschule. Aus der Verschmelzung dieser beiden Akademien ging das Bauhaus hervor. Die Arbeiterklasse betritt die Bühne der Kunst Von diesem 21. März ging ein Beben aus, das die Kunst- und Kulturgeschichte wie kein anderes Ereignis des Jahrhunderts revolutionieren und prägen sollte. Nach dem Jugendstil, nach den düstern-protzigen Jahren der deutschen Gründerzeit, in der der aufkommende Kapitalismus die Vorräte des Feudalismus geplündert hatte, betrat die Arbeiterklasse die Bühne der Kunst. In einer politisch revolutionären Epoche der endgültigen Demokratisierung forderte sie mit den Stimmen von Bruno Taut und Ludwig Mies van der Rohe, von Herwarth Walden und eben Walter Gropius eine Zusammenführung der Künste zum Wohle der Menschheit. Eine helle, freundliche, menschenwürdige Welt wollten sie gestalten. Design für eine freundlichere Welt Dazu müssen, so Gropius bereits in einem Manifest 1916, Handwerk, Industrie und Kunst Hand in Hand gehen. Und so schlossen Kunst und Handwerk und Industrie einen faustischen Pakt, um eine schöne neue Welt zu gestalten: mit Häusern, wie man sie später im Stuttgarter Weißenhof und schließlich in Chicago sah. Design für eine helle, freundliche, menschenwürdige Welt. Mit Tapeten und Textilien, mit Messern und Gabeln, in denen der Imperativ des „form follows function" seinen Ausdruck fand, indem die Form der Funktion folgte. Es entstand das moderne Design, die Ästhetik der Reduktion, ökologisch wie künstlerisch überzeugend. Herausragende Beispiele sind etwa die legendäre Wagenfeld-Leuchte, der Barcelona Sessel Mies van der Rohes oder die weißen, kantigen Flachdachbauten eines Le Corbusier. Sie alle genießen heute Kultstatus und künden von der anhaltenden Wirkungsgeschichte des Bauhaus, der Moderne. Bauhaus-Renaissance nach dem Krieg An diesem 21. März 1919 begann die Moderne, begann das Kunstjahrhundert von Weimar. Und es begann der Streit um die Moderne, die die Nationalsozialisten alsbald als undeutsch verwerfen sollten. In den 50er und 60er Jahren sollte sie dann hierzulande wieder ihre Renaissance erleben, bis sie in der industriellen Massenproduktion zum schnöden Einerlei verkam. Im digitalen Zeitalter neu entdeckt Ihre Kargheit führte zu einem Hunger nach Bildern, der in den 80er-Jahren in der Postmoderne, im Regionalismus, im Dekonstruktivismus seine vorübergehende Sättigung fand. Diese Sättigung provozierte die Hungerkur, die ästhetische Diät der zweiten Moderne, womit das Bauhaus erneut auferstand. Nun wird es von den schlanken Elegantisten des digitalen Zeitalters neu entdeckt und formuliert.