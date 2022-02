10.000 NFT-Küsse von Gustav Klimt: Wiens Belvedere verkauft Klimts „Kuss“ in Einzelteilen

In Kooperation mit der Digitalplattform arteQ hat das Wiener Museum Belvedere pünktlich zum Valentinstag sein wohl berühmtestes Kunstwerk in die neue Vermarktungswelt der NFTs eingeführt. Gustav Klimts „Der Kuss“ wurde für die digitale Kopie in einen 100x100 Raster aufgeteilt und für je 1.850 als nummerierte und hochaufgelöste Einzelteile angeboten.

Pünktlich zum Valentinstag gibt es den „Kuss“ als NFT

„Zum ersten Mal in der Geschichte der Kunst beteiligt sich das weltberühmte Meisterwerk "Der Kuss" von Gustav Klimt an der Megaverse NFTestate. Und ein Teil davon könnte Ihrer sein.“ – So beginnt das Werbevideo, mit dem das Belvedere in Kooperation mit der Digitalplattform arteQ pünktlich zum Valentinstag sein wohl berühmtestes Kunstwerk in die neue Vermarktungswelt der NFTs, der Non Fungible Token, einführt.

Kryptokunst: Was sind NFTs und NFT-Kunst? NFT steht für „non-fungible token“, also „nicht austauschbarer Token“. Sie kommen aus dem Bereich der Kryptowährungen und Blockchain-Technologie. Bitcoin etwa sind austauschbare, „fungible“ Tokens. Kurz gesagt können mit NFTs digitale Kunstwerke und Kreationen — die sich ja eigentlich durch ihre beliebige Kopierbarkeit auszeichnen — „einzigartig“ gemacht werden: Der*die Inhaber*in des NFT besitzt das „Original“ des digitalen Werks. Der Handel mit NFTs und damit „einzigartiger“ digitaler Kunst floriert seit einiger Zeit, auch wenn sich praktisch für viele User*innen im Netz nichts ändert. Der NFT beinhaltet nicht das Copyright und hat eher ideellen Wert für den*die Erwerber*in — auch wenn die NFTs teilweise ganz reelle, große Geldsummen kosten. Bei der Gesamtrechnung sollten außerdem die großen Energiemengen berücksichtigt werden, die für Serverbetrieb und Erzeugen des NFTs anfallen.



Für jeweils 1.850 Euro konnten potentielle Käufer*innen bis Ende letzter Woche eines der 10.000 digitalen Einzelteile des legendären Jugendstilmalers erwerben. Klimts „Der Kuss“ wurde für die digitale Kopie in einen 100 mal 100 Raster aufgeteilt – und als nummerierte NFTs angeboten.

Bis zum 9. Februar konnte man einen NFT-Ausschnitt erwerben

Sein Museum, so sagt Wolfgang Bergmann, der wirtschaftliche Geschäftsführer des Belvedere im Zoom-Interview, sei damit in Österreich Vorreiter und auch international eines der „allerersten Museen“. Es sei darum gegangen, die – so Bergmann – „ganze Bandbreite der Technologie zu nutzen“:

Bis zum 9. Februar hatten potentielle Käufer die Gelegenheit, einen NFT Ausschnitt zu erwerben. Anschließend begann das „Mining,“ der Vorgang der digitalen Prägung in Blockchain, sowie die Vergabe der 10.000 Kuss-Ausschnitte nach dem Zufallsprinzip.

Sollten alle NFTs verkauft werden, bei einem Stückpreis von jeweils 1.850 Euro, käme eine Summe von 18,5 Millionen Euro zustande. Wer diese Einnahmen bekommt? Belvedere Geschäftsführer Wolfgang Bergmann: „Die bekommt das Museum. Wir müssen natürlich unsere Marketingkosten tragen, wir müssen Technikkosten tragen, aber der überwiegende Anteil ist beim Museum, weil - das muss man ja auch dazu sagen - die technischen Grundlagen sind ja keine Raketenwissenschaft und gehen nicht in die hohen Kosten.“

Der NFT-Markt als zusätzliches Geschäftsfeld

Auch unabhängig davon, dass das Belvedere, wie alle anderen Museen auch, unter Einnahmeausfällen während der zwei Pandemie-Jahre gelitten habe: Das Belvedere wäre auch ohne die Corona-Zeiten in die NFT-Welt eingestiegen, die seit 2020 dabei ist, dem Kunstmarkt ihren digitalen Stempel aufzudrücken.

NFT Versteigerungen bei großen Auktionshäusern wie Sotheby’s oder Christie’s generieren in Investorenkreisen mittlerweile ganz erhebliches Interesse. Belvedere Geschäftsführer Bergmann betrachtet den Einstieg des Museums in die NFT-Ära recht nüchtern: „Es ist zunächst einmal ein neues Geschäftsfeld. Das ist ein zusätzliches Geschäftsfeld, das nicht die bisherigen Aktivitäten ablöst.“

Dass das Belvedere mit Klimts Kuss das erste Kunstwerk aus eigenem Bestand digital kopiert und in 10.000 Einzelteilen zum Kauf anbietet, werde – so glaubt Geschäftsführer Bergmann – keine wesentlichen Auswirkungen auf andere Märkte haben.