„100 Jahre, 100 Plakate“ — HfG Archiv zeigt die Arbeiten des Ulmer Designers Otl Aicher

Otl Aicher, einer der berühmtesten Gestalter des 20. Jahrhunderts, wurde vor 100 Jahren in Ulm geboren. Er hat die Olympischen Spiele 1972 in München designt, das Erscheinungsbild des ZDF, der Lufthansa und des Flughafens in München geprägt, Rotis, eine eigene Schrift entwickelt und die legendäre HfG, die Ulmer Hochschule für Gestaltung mitgegründet. Seine Geburtsstadt feiert das Jubiläum nun mit zwei Ausstellungen, darunter im HfG-Archiv „100 Jahre, 100 Plakate“, die einen Querschnitt durch das Schaffen Aichers zeigt.

Illustration wird zu Abstraktion wird zu konkreten Zeichen

Mal künstlerisch inspiriert, mal graphisch nüchtern, schlicht geometrisch oder mit beschwingten Figuren bevölkert. Ein ganzer Wald voller Plakate auf hohen Stelen zeigt Aichers Entwicklung. Das anfänglich noch Illustrative weicht der Abstraktion und diese macht konkreten Zeichen Platz. Viele seiner Plakate entstehen für die Ulmer Volkshochschule, die seine spätere Ehefrau Inge Aicher-Scholl in den Nachkriegsjahren leitet. Das Plakat ist jedenfalls Aichers Leitmedium, erklärt Martin Mäntele, der Leiter des HfG-Archivs.

Von internationaler Ausstrahlung ist Aichers Gestaltung der Olympischen Spiele 1972 in München. Dafür hat er mit seinem bis zu 40-köpfigen Olympia-Team ein Farbkonzept entwickelt, das Rot und Gold, die beliebten Farben der Nazis vermeidet, um sich von Hitlers Spielen 1936 abzusetzen. Grasgrün, sonnengelb, orange, türkis und blau. Selbst die Uniform der Polizisten hat Otl Aicher designt. Seine Piktogramme sind innovativ: Jede*r versteht sie ohne Worte.

100 Jahre Otl Aicher - Piktogramme Hochschule für Gestaltung

Ein neues Bild von Deutschland in der Welt

Alles sollte heiter sein – bei diesen Sommerspielen, bunt wie in Regenbogen: „Er zitiert dann ganz begeistert und sehr glücklich die Zeitung Le Monde, eine französische Tageszeitung, die getitelt hat: 'Die Deutschen sind anders geworden'. Das war für ihn der Beweis, dass ihm seine Absicht gelungen war, tatsächlich heitere Spiele und ein anderes Deutschland zu zeigen.“

Aicher ist Autodidakt, hat nur ein Jahr Bildhauerei an der Akademie in München studiert, und prägt als Mitbegründer der Hochschule für Gestaltung in Ulm doch Generationen von Designerinnen und Designern. Aber er ist nicht nur ein Pionier des neuen Designs, sondern auch ein politischer Mensch.

Design gegen die Aufrüstung

Weil er sich weigert, der Hitlerjugend beizutreten, kann er kein Abitur machen, seine spätere Frau Inge ist die Schwester von Hans und Sophie Scholl, denen auch Aicher nahesteht. Als Soldat desertiert er in den letzten Wochen des Zweiten Weltkriegs. Später beteiligt er sich an den Ostermärschen und engagiert sich 1983 in Mutlangen gegen die Stationierung der Pershings. „Im schönsten Wiesengrunde“, steht auf seinem nur scheinbar idyllischen Plakat, denn vor der stilisierten Schwäbischen Alb ragen nicht Kirchtürme in den Himmel, sondern US-Raketen.