„zusammen“

Die Internationalen Schillertage finden seit 1978 alle zwei Jahre am Nationaltheater Mannheim statt und versammeln aktuelle künstlerische Auseinandersetzungen mit dem ersten Hausautor des Nationaltheaters, Friedrich Schiller. Unter der Leitung von Schauspielintendant Christian Holtzhauer wird mit jeder Ausgabe auch ein größerer thematischer Kontext eröffnet und so widmen sich die Schillertage über Schiller-Inszenierungen hinaus gesellschaftlichen Themen. In diesem Jahr lautet das Motto „zusammen“. Die 21. Internationalen Schillertage, die vom 17. bis 27. Juni 2021 stattfinden, eröffnen mit einer Inszenierung von Schillers „Die Jungfrau von Orleans“. Regie führt Ewelina Marciniak, die junge polnische Regisseurin und Preisträgerin des Deutschen Theaterpreises DER FAUST 2020. In Schillers Klassiker gelingt es der Protagonistin Johanna, dass zerstrittene Kampftruppen wieder gemeinsam geführt werden, um für eine gemeinsame Sache zusammenzuhalten.

Was können wir heute erreichen, wenn wir zusammenstehen?

Was können wir heute erreichen, wenn wir zusammenstehen? Auf den Spuren des ersten Mannheimer Hausautors ist auch Sivan Ben Yishai, Hausautorin der Spielzeit 2019/20. Ihr neues Stück „Wounds Are Forever (Selbstporträt als Nationaldichterin)“ kommt zur Uraufführung in einer Inszenierung von Marie Bues. In unterschiedlichen Formen der Zusammenarbeit wird ein weiteres großes Element der diesjährigen Schillertage die solidarische Verbindung verschiedener Kulturinstitutionen darstellen.

Spektakuläres Festivalzentrum

Mit dem Theaterhaus G7, dem EinTanzHaus und zeitraumexit entstehen Kooperationen, welche die Vielfalt der künstlerischen Profile der Partner*innen widerspiegeln und das „zusammen“ der Theaterorte Mannheims stärken. So werden Synergien genutzt und bereichernde Partnerschaften weiter ausgebaut. Mit einem spektakulären Festivalzentrum unter freiem Himmel und mit genügend Platz für Abstand erproben die Schillertage das „pandemische“ Zusammenkommen. Über Leinwände und Streamings wird das Festival in die ganze Stadt und ins Internet getragen, um möglichst viele Menschen zusammenzubringen.

