per Mail teilen

Von außen beeindruckt die berühmte "Miro-Wand". Es ist aber bei weitem nicht alles, was das Wilhelm-Hack-Museum so attraktiv macht und die Besucher nach Ludwigshafen lockt. Die einzigartige Sammlung des Museums reicht vom Mittelalter bis in die Gegenwart und beinhaltet Meisterwerke von Picasso, Malewitsch, Kandinsky, Richter, Warhol usw.

Wilhelm-Hack-Museum Straße: Berliner Str. 23 Ort: 67059 Ludwigshafen am Rhein URL: wilhelmhack.museum/

Ihr Vorteil mit der SWR2 Kulturkarte: Ermäßigung bei Eigenveranstaltungen des Regelbetriebs.