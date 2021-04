per Mail teilen

Die Geschichte des Stadttheaters in Konstanz reicht bis ins Jahr 1607 zurück, damit ist es die älteste dauerhaft bespielte Bühne in Europa. Heute unterhält das Theater Konstanz drei Spielstätten: Das Stadttheater, in dem vor allem die Klassiker gespielt werden, die Spiegelhalle für junges und experimentelles Theater und die Werkstattbühne.

Stadttheater Konstanz Straße: Konzilstraße 11 Ort: 78462 Konstanz URL: theaterkonstanz.de/startseite

