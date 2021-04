per Mail teilen

Die Staatsgalerie Stuttgart gehört mit ihrem Bestand an Gemälden und Plastiken vom 14. bis 21. Jahrhundert zu den meistbesuchten Museen Deutschlands, ihr Hauptsammelgebiet ist die Kunst des 20. Jahrhunderts. In der ständigen Sammlung sind derzeit ca. 800 Kunstwerke zu sehen und die Graphische Sammlung präsentiert in Sonderschauen Werke aus ihrem 400.000 Blätter umfassenden Fundus.

Staatsgalerie Stuttgart Straße: Konrad-Adenauer-Str. 30-32 Ort: 70173 Stuttgart URL: staatsgalerie.de/

Ermäßigung mit der SWR2 Kulturkarte.