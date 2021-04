Jedes Jahr im Hochsommer verwandeln sich in der Landeshauptstadt Mainz in Zusammenarbeit mit dem Südwestrundfunk und der Villa Musica einige der schönsten historischen Kirchen und Höfe in stimmungsvoll beleuchtete Konzertsäle mit hochkarätigen Konzerten. Ob Alte Musik, Klavier oder Flamenco, der Mainzer Musiksommer spannt an elf Abenden einen musikalischen Bogen durch die Jahrhunderte und die Stilrichtungen und überrascht mit ganz besonderen Konzertmomenten.

Mainzer Musiksommer Straße: Villa Sirona, Ostergärten 26 Ort: 55283 Nierstein URL: mainz-klassik.de

Ihr Vorteil mit der SWR2 Kulturkarte: 4 € Ermäßigung; Rückerstattung an der Abendkasse für im Vorverkauf erworbene Tickets.