Kunstinteressierte kommen in der Kunsthalle Würth auf ihre Kosten. Mit mittlerweile rund 17.000 Werken zählt die Sammlung Würth zu den bedeutensten Privatsammlungen Europas. In wechselnden Ausstellungen ist hier zu sehen, was der Unternehmer und Sammler Reinhold Würth in seiner mehr als fünfzigjährigen Sammelleidenschaft zusammengetragen hat.

Kunsthalle Würth Straße: Lange Straße 35 Ort: 74523 Schwäbisch Hall URL: kunst.wuerth.com/de/portal/startseite.php

Ihr Vorteil mit der SWR2 Kulturkarte: Kostenlose Teilnahme an öffentlichen Führungen. Der Eintritt ist frei.