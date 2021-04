per Mail teilen

Die Koblenzer Mendelssohn-Tage pflegen die Erinnerung an die Familie Mendelssohn. In Konzerten, Kammermusiken und Liederabenden soll die Musik der Geschwister Fanny, eine der größten Komponistinnen des 18. Jahrhunderts, Felix Mendelssohns, der in Koblenz-Horchheim komponiert hat, sowie Arnold Mendelssohns erklingen.

Koblenzer Mendelssohn-Tage e.V. Straße: Im Flürchen 10 Ort: 56077 Koblenz URL: koblenzer-mendelssohntage.jimdo.com

