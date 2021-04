per Mail teilen

Meisterhafte Musik in reizvollem Rahmen findet seit 1952 im 900 Jahre alten ehemaligen Benediktiner-Kloster in Alpirsbach statt. Bei flackerndem Kerzenschein ein Kreuzgangkonzert an lauen Sommerabenden – Romantik und Musikgenuss pur.

Alpirsbacher Kreuzgangkonzerte Straße: Krähenbadstr. 2 Ort: 72275 Alpirsbach URL: kreuzgangkonzerte.de

Ihr Vorteil mit der SWR2 Kulturkarte: 2 € Ermäßigung bei Eigenveranstaltungen.