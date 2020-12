„Trpčeski versteht es dank seiner Wendigkeit und Freiheit, uns auch in bekannten Werken auf unvorhersehbare Reisen zu entführen.“ – the artsdesk.com

Der Klavierabend ist leider abgesagt!

Als musikalischer Botschafter seines Heimatlandes Mazedonien hat Simon Trpčeski weltweit ein begeistertes Publikum gefunden. Geboren 1979, wurde er an der Musikhochschule in Skopje ausgebildet, bevor ihm 2001 ein Auftritt in der Londoner Wigmore Hall den internationalen Durchbruch brachte. Seitdem ist er u.a. bei Institutionen wie dem Concertgebouworkest Amsterdam, dem Orchestre National de France, New York Philharmonic und Sydney Symphony Orchestra zu Gast und gibt Klavierabende in Paris, München, Prag, São Paulo, Peking und Tokio.

Parallel zu seiner internationalen Laufbahn als klassischer Pianist widmet sich Simon Trpčeski intensiv der mazedonischen Volksmusik. Mit dem Komponisten Pande Shahov entwickelte er das einzigartige genreübergreifende Projekt „Makedonissimo“, eine virtuose Hommage an die Musikkultur seiner Heimat, und fördert dort außerdem junge Künstler. Auf CD hat er sich bislang überwiegend dem russischen Klavierrepertoire gewidmet; weithin beachtet wurde im Herbst 2019 seine Solo-Einspielung „Tales from Russia“.

Programm:

Wolfgang Amadeus Mozart Sechs Variationen über „Salve tu, Domine" KV 398

Ludwig van Beethoven Variationen c-Moll für Klavier WoO 80

Johannes Brahms Variationen über ein Thema von Schumann op. 9

Modest Mussorgsky „Eine Nacht auf dem kahlen Berge“, bearbeitet für Klavier von Konstantin Chernov