Seit Monaten gibt es kaum einen Lebensbereich, der nicht von den Folgen der Corona-Pandemie betroffen ist – in besonderem Maße die Kultur. Der SWR und der Frankfurter Hof haben es geschafft, den Anforderungen der Situation gerecht zu werden und neue Konzepte zu finden, um trotz der eingeschränkten Platzkapazitäten auch in der Saison 2020/21 möglichst vielen Besucher*innen sechs international herausragende Pianist*innen zu präsentieren. Daher bieten wir die Programme am Konzertabend um 18 Uhr und um 20:30 Uhr in zwei einstündigen Veranstaltungen jeweils ohne Pause an.

Vielfalt, Entdeckung und Anregung werden dabei nicht zu kurz kommen; dafür sorgen Éric Le Sage, Simon Trpčeski, Claire Huangci, Christopher Park, Varvara und Pavel Kolesnikov mit ihren unverwechselbaren musikalischen Temperamenten und attraktiven Programmen.

Der Klavierabend mit Simon Trpčeski am 11. Dezember 2020 ist leider abgesagt!

Saisonflyer "SWR2 Internationale Pianisten in Mainz 2020-2021"

Frankfurter Hof