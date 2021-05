Mit ihrer neuen Sonderausstellung entführen die Reiss-Engelhorn Museen Mannheim noch bis 4. Juli 2021 im Museum Zeughaus C5 auf eine fotografische Weltreise. Die Schau „In 80 Bildern um die Welt“ vereint faszinierende Reisefotografien aus dem 19. und 20. Jahrhundert von namhaften Fotografinnen und Fotografen – darunter Pascal Sébah, Tamamura Kozaburo, Flor Garduño, Henri Cartier-Bresson, Fee Schlapper und Robert Häusser. Zu Land, zu Wasser und in der Luft steuert die Ausstellung Sehnsuchtsorte an und zeigt, wie sich das Reisen, aber auch die Fototechnik im Laufe der Zeit verändert haben. Die Bilder stammen aus den reichen Beständen des Forums Internationale Photographie. Viele davon sind erstmals zu bewundern. Ein besonderer Schatz sind dabei die rund 4.000 einzigartigen Albuminpapierabzüge, die Wilhelm, Carl und Anna Reiß von ihren zahlreichen Reisen mit nach Mannheim gebracht haben. Die Geschwister der alteingesessenen Mannheimer Unternehmerfamilie gehörten zu jenen Europäer*innen, die sich in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts auf den Weg machten, um die Welt mit eigenen Augen zu erkunden. Die Ausstellung folgt ihnen unter anderem nach Rom, an den Golf von Neapel, zu den Pyramiden in Ägypten, ins Heilige Land und zum Fuji in Japan. Auf der Museumswebseite ist auch zu dieser Schau ein interessantes Online-Angebot zu finden.

