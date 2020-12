per Mail teilen

Das Haus der Geschichte Baden-Württemberg stellt uns 15 x 2 Kombitickets für diese Sonder- und Dauerausstellung zur Verfügung.

Gier, Hass und Liebe treiben Menschen an. Sie bringen zusammen und trennen, entwickeln Gesellschaften weiter und ruinieren sie – früher und heute. Das Haus der Geschichte widmet diesen Schlüssel-Emotionen eine zweijährige Trilogie. Die erste Ausstellung, die bis 30. Mai 2021 zu sehen ist, handelt von der Gier. Sie zeigt Objekte wie ein gefälschtes Hitler-Tagebuch vom „Stern“-Skandal, edle Teller aus eingeschmolzenem Kirchensilber oder eine riesige Sneaker-Sammlung und viele Geschichten über die Gier nach Erfolg, Anerkennung oder schnellem Geld. In einer außergewöhnlichen Inszenierung sind sie miteinander verbunden und voneinander getrennt. Ganz konkret und dennoch schwer fassbar wie die Gier selbst: Sie gilt als Todsünde, aber sie ist auch unverzichtbar für die Dynamik von Wirtschaft, Forschung oder Sport.

Wegen der Corona-bedingten Schließung der Museen konnte die Ausstellung nicht wie geplant eröffnet werden. Ein digitales Angebot finden Sie auf Facebook, Instagram und Twitter.

www.gierhassliebe.de

Zu gewinnen: 15 x 2 Kombitickets für die Sonder- und Dauerausstellung

Stichwort: Gier

Teilnahmeschluss: 20. Januar 2021

Verlosung:

Sie wollen nach Wiedereröffnung der Museen Tickets für die Sonder- und Dauerausstellung im Haus der Geschichte Baden-Württemberg in Stuttgart gewinnen? Dann senden Sie uns bitte das ausgefüllte Formular bis 20. Januar 2021 zu. Die Gewinner*innen werden schriftlich per E-Mail benachrichtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Weitere Informationen erhalten Sie in der Teilnahmebedingung:

