Bereits seit 1987 wird der Heidelberger Künstlerinnenpreis an bedeutende Komponistinnen vergeben – seit 2007 als Musikpreis der Stadt Heidelberg. Im Rahmendes 5. Philharmonischen Konzertes kommt in diesem Jahr das Auftragswerk „Phosphor“ für Violoncello und Orchester der diesjährigen Preisträgerin Karola Obermüller zur Uraufführung, als Solocellist spielt der ehemalige Heidelberger Artist in Residence Julian Steckel.

Theater und Orchester Heidelberg