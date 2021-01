per Mail teilen

Auf dem Blog des Landesmuseums Mainz gibt es Kunstgenuss und museumspädagogische Ideen auch digital. Unter dem Titel „Kunst in der Mittagspause“ geben MitarbeiterInnen Einblicke in ihre Herzensthemen und Lieblingsbereiche des Museums. Unter dem Motto „Der frische Blick“ wird jeweils ein Gast eingeladen, der über seinen ganz individuellen Blick auf ein ausgewähltes Kunstwerk berichtet. Auch die Veranstaltungsreihe „beziehungsWeise“ wurde in den digitalen Raum verlegt – hier werden Gedanken und Assoziationen zu einem Gemälde von Giovanni Domenico Tiepolo und zu Musik von Mozart und Vivaldi entfaltet.

www.mein-weg-ins-museum.de