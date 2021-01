per Mail teilen

Die Kulturgemeinschaft Stuttgart bleibt weiterhin kreativ. Auf ihrem Blog sind regelmäßig neue Beiträge in Wort, Bild und Ton zu finden - so beispielsweise das Format "10 Fragen zur Kunst" oder "Klassiker Kompakt" . Zu entdecken gibt es Klassiker, virtuelle Architekturspaziergänge und Beiträge über Erinnerungen an die schönsten Kulturerlebnisse.

www.kulturgemeinschaft.de