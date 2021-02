per Mail teilen

ECLAT Festival Neue Musik Stuttgart findet statt! In den Tagen vom 3. bis 7. Februar 2021 sind in 13 Konzerten 35 Werke zu erleben, davon 24 Uraufführungen.

Das Novum: ECLAT wird erstmals in seiner Geschichte komplett digital ausgespielt!“ Ergänzt werden die Konzerte durch ein umfangreiches Beiprogramm.

Für das hybride Experiment werden auf einem eigens eingerichteten Webportal alle technischen Möglichkeiten genutzt, um auch im Web ein attraktives Festival zu gestalten, live gestreamt aus dem Stuttgarter Theaterhaus.

www.mdjstuttgart.de